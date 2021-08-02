Россия провела на временно оккупированном Донбассе агитацию, чтобы люди вакцинировались российским препаратом Sputnik V. Но вместо него используют однокомпонентный двойник Sputnik Light, тем самым вводя людей в заблуждение.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В ведомстве отмечают, что жители на оккупированной территории могут стать банально подопытными кроликами для российских фармацевтов, которые испытывают на них новый вариант своей вакцины, прежде чем предложить ее россиянам.

— Если двухкомпонентная российская вакцина Sputnik V имеет целый ряд побочных эффектов, то возникает вопрос, сколько таких эффектов имеет ее однокомпонентный потомок. Вероятно, их количество значительно больше, — подчеркивают в Минобороны.

Sputnik Light не получила согласования для использования от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

— Проведя испытания своей сомнительной вакцины на жителях так называемых ЛНР и ДНР, Россия не будет нести за гибель или болезни людей никакой ответственности, в то время как результат ее испытаний на гражданах России полностью ляжет на плечи российских фармацевтов. Сколько людей убьет эта вакцина на самом деле — не узнает никто, — резюмируют в Минобороны.

В разведке также отметили, что Россия поставляет Sputnik Light в ОРДЛО, пытаясь скрыть факты завоза этого препарата.