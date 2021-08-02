Расстрелы на Майдане: суд разрешил заочно расследовать дело Януковича

В понедельник, 2 августа, Печерский районный суд Киева разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении четвертого президента Украины Виктора Януковича в деле по фактам организации ряда тяжких насильственных преступлений на Майдане в феврале 2014 года.

Такое заочное расследование касается дела об убийствах протестующих в центре города — на Майдане Независимости и прилегающих улицах, произошедших семь лет назад.

Решение суда дает право стороне обвинения провести досудебное расследование в отсутствие Януковича, который сейчас скрывается на территории РФ.

В рамках уголовного внедрения расследуют обстоятельства действий Виктора Януковича, который 18-20 февраля 2014-го, используя президентские полномочия, позволил работникам правоохранительных органов без соответствующих оснований применять специальные средства, военную технику, огнестрельное оружие для силового противодействия и разгона демонстрантов.

Таким образом он хотел прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу его пребывания у власти.

По информации правоохранителей, он действовал вместе с экс-руководителем СБУ Александром Якименко и бывшим министром внутренних дел Леонидом Кожарой.

В результате таких противоправных действий с 18 до 20 февраля 2014 года погибло 62 человека.

Также 3 июня суд разрешил провести специальное досудебное расследование по делу по факту захвата государственной власти Януковичем.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 109 УК Украины расследуют обстоятельства действий Януковича в сентябре-октябре 2010 года, направленных на незаконное увеличение объема своих властных полномочий как президента.