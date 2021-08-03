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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

МИД делает все возможное, чтобы помочь мужу Тимановской – Кулеба

кулеба дмитро

Министерство иностранных дел Украины делает все возможное для оказания помощи мужу белорусской спортсменки Кристины Тимановской, которую преследуют белорусские власти. Ее муж сейчас в Украине.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

— Связались с Арсением Зданевичем, мужем спортсменки Тимановской, которая подверглась преследованиям. Оказываем необходимую помощь на время пребывания в Украине, и сделаем все, чтобы он чувствовал себя в безопасности, даже несмотря на шокирующие новости. Желаю им с женой успешно пройти все испытания, — написал он.

Напомним, накануне в Киеве нашли повешенным белорусского активиста Виталия Шишова. Тело белоруса нашел в парке один из его друзей. У активиста был сломан нос.

По мнению товарища Шишова, в смерти белоруса могли быть виновны сотрудники КГБ Беларуси.

Ситуация вокруг Тимановской

На Олимпиаде в Токио она раскритиковала белорусский Национальный олимпийский комитет из-за некомпетентности, так как спортсменку без ее ведома внесли в заявку на эстафету 4х400 метров.

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Девушке угрожали, мол. ее слова могут привести к тому, что она попадет в историю как виновница увольнений спортсменов и тренеров из сборной Беларуси.

После критики спортсменку пытались насильно вернуть из Токио в Минск. В аэропорту Тимановская обратилась за помощью в полицию и ее взяли под охрану. Муж Тимановской вместе с ребенком уехали в Киев.

Затем Польша выдала спортсменке гуманитарную визу, а Международный олимпийский комитет начал расследование по делу легкоатлетки. В тот же день японские СМИ сообщили, что белорусская спортсменка находится в посольстве Польши в Токио.

Фото: УНИАН

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