Количество участников в дипломатической инициативы Крымская платформа уже достигло 31-го. 4 августа Украина получила подтверждение участия от еще одного важного партнера.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, однако кто именно присоединился к инициативе — не указал.

— Количество участников достигло 31-го и пошло на четвертый десяток. Работаем над дальнейшим расширением ядра международной коалиции за освобождение Крыма.

Щойно отримали ще одне підтвердження участі в Кримській платформі від важливого партнера. Кількість учасників досягла 31-го та пішла на четвертий десяток. Працюємо над подальшим розширенням ядра міжнародної коаліції за звільнення Криму. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 4, 2021

Крымская платформа — это международная переговорная площадка, инициированная Украиной. Его цель — координировать усилия для защиты прав людей в оккупированном полуострове Крым и для его деоккупации.

Сейчас к инициативе присоединились США, Великобритания, Польша, Турция, Франция, Словакия, Нидерланды, Литва, Эстония, Канада, Молдова, Европейский Союз и Совет Европы и другие.

В этом году накануне Дня Независимости Украины состоится первый саммит Крымской платформы. Его организуют 23 августа на территории КВЦ Парковый.

На саммите планируют принять декларацию, к которой потом смогут присоединиться государства, представители которых не могли присоединиться. Подробнее об инициативе Крымская платформа читайте в материале.