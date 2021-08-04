В среду, 4 августа, во время заседания Кабмина министры одобрили Стратегию энергетической безопасности Украины. Документ определяет основные угрозы и приоритеты в энергетике.
Также, как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, соответствующий документ содержит описание стратегического выбора, цели и задачи.
— Они направлены на предотвращение возникновения ситуаций, которые могут создать угрозы энергетической безопасности Украины, — говорится в сообщении.
Как объяснил министр энергетики Герман Галущенко, Стратегия — это ключевой документ энергобезопасности Украины.
По его словам, она объясняет, что такое энергобезопасность, угроза энергобезопасности и устойчивость функционирования энергетического сектора.
По состоянию на 4 августа этот документ насчитывает 29 угроз энергобезопасности. Среди них — киберугрозы, агрессия со стороны РФ, незаконченная интеграция с энергетическими и газовыми системами ЕС, изношенность основных фондов, вопросы конкуренции на рынке, тенизация отношений в энергетике и углубления энергетической бедности.
Среди стратегических целей:
- доступность энергоресурсов всех видов для потребителей;
- устойчивость функционирования энергосектора;
- эффективность использования ресурсов;
- экологически приемлемое влияние энергетики на окружающую среду;
- евроинтеграция и независимость Украины в формировании энергетической политики.
В Минэнерго планируют благодаря Стратегии создать систему энергобезопасности и условия обеспечения энергостойкости.