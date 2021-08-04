В среду, 4 августа, во время заседания Кабмина министры одобрили Стратегию энергетической безопасности Украины. Документ определяет основные угрозы и приоритеты в энергетике.

Также, как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, соответствующий документ содержит описание стратегического выбора, цели и задачи.

— Они направлены на предотвращение возникновения ситуаций, которые могут создать угрозы энергетической безопасности Украины, — говорится в сообщении.

Как объяснил министр энергетики Герман Галущенко, Стратегия — это ключевой документ энергобезопасности Украины.

По его словам, она объясняет, что такое энергобезопасность, угроза энергобезопасности и устойчивость функционирования энергетического сектора.

По состоянию на 4 августа этот документ насчитывает 29 угроз энергобезопасности. Среди них — киберугрозы, агрессия со стороны РФ, незаконченная интеграция с энергетическими и газовыми системами ЕС, изношенность основных фондов, вопросы конкуренции на рынке, тенизация отношений в энергетике и углубления энергетической бедности.

Среди стратегических целей:

доступность энергоресурсов всех видов для потребителей;

устойчивость функционирования энергосектора;

эффективность использования ресурсов;

экологически приемлемое влияние энергетики на окружающую среду;

евроинтеграция и независимость Украины в формировании энергетической политики.

В Минэнерго планируют благодаря Стратегии создать систему энергобезопасности и условия обеспечения энергостойкости.