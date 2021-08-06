Без газа Украина точно не останется: Данилов о Северном потоке-2

Власти Украины прорабатывают все возможные риски российского газопровода Северный поток-2. По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Украина точно не останется без газа.

Об этом Данилов заявил в интервью одному из украинских изданий. По его мнению, украинское правительство имеет четкое понимание и стратегию энергетической безопасности.

— Сразу скажу: без газа Украина точно не останется. Мы все эти вопросы отрабатываем, — подчеркнул секретарь СНБО.

Алексей Данилов отметил, что заявления Российской Федерации о ситуации с Северным потоком-2 связаны с тем, что вскоре состоятся выборы в Госдуму РФ.

— Нужно понимать, что у них есть собственные выборы, которые будут 19 сентября. Очень многие процессы, которые сегодня происходят, в частности, громкие заявления Российской Федерации, имеют свою внутреннюю политическую причину, — рассказал Данилов.

По мнению секретаря СНБО, Украина не должна расслабляться, поскольку Российская Федерация для нашего государства — это постоянный и поминутный риск.