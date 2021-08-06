Верховная Рада Украины осуществила закупку автомобилей Toyota Camry Comfort общей стоимостью почти 18 млн грн.

Об этом говорится в договоре, размещенном в электронной системе ProZorrо 6 августа 2021.

Отмечается, что заказчиком выступает Автобаза Управления делами аппарата Верховной Рады, а общая сумма приобретенных автомобилей составляет 17,9 грн.

Стоимость одного автомобиля Toyota Camry Comfort — 852 тыс. 857 грн. Все машины должны быть черного цвета и 2021 года выпуска.

Объем двигателя составит 2,48 куб., также авто должно быть оборудовано акустическим лобовым стеклом с тонированной полосой, обогревом заднего стекла с автотаймером, подогревом сидений и климат и круиз-контролем.

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Это не самое дорогое транспортное средство приобретенное государственными учреждениями. Ранее НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) приобрела легковой автомобиль Mazda CX-9 стоимостью 1,2 млн грн.

Источник: ProZorro