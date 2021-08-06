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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Вопрос Украины объединяет Республиканскую и Демократическую партии США — Кулеба

кулеба дмитро

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина является одной из немногих тем, которая объединяет Республиканскую и Демократическую партиии в Конгрессе США.

Об этом Кулеба сказал журналистам, комментируя журналистам результаты переговоров в Вашингтоне.

— Мы гордимся тем, что Украина является темой, которая объединяет обе партии — и демократов и республиканцев. И, кстати, все наши собеседники отмечали, что 99% вопросов сейчас разъединяют партии, а вопрос Украины объединяет, — отметил он.

Министр добавил, что предстоящая встреча президентов Украины и США определит динамику отношений стран на последующие годы.

Он отметил, что Джо Байден — это первый президент в истории США, который знает, что такое Украина, понимает, что такое Украина и которому не надо читать лекции об украинцах.

Также Кулеба подчеркнул, что глава государства Владимир Зеленский будет вторым европейским лидером после Ангелы Меркель, которого пригласили в Белый дом. Он считает, что “это само по себе является сигналом”.

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Источник: Укринформ

Фото: УНИАН

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