Заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что участие в учредительном саммите Крымской платформы примут более 30 стран.

По состоянию на 6 августа свое участие уже подтвердили 33 страны-участницы, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Today, one more foreign President confirmed participation in the Crimea Platform summit on August 23rd. The number of participants has risen to 33. International support of the Crimea Platform keeps growing and so will the number of new confirmations ???? — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 6, 2021

По словам Джапаровой, окончательного прогноза МИД пока не делает, но ожидает около 40 стран.

— Мы не хотим делать прогнозов, но уже сегодня это более 30 стран. И мы думаем, что до четырех десятков стран у нас будут представлены на различных уровнях во время саммита Крымской платформы, — рассказала Джапаров 6 августа.

Заместитель главы МИД также отметила, что Украина ожидает официального подтверждения от некоторых стран (до 10).

Джапарова заявила, что сам саммит 23 августа состоится в конгрессно-выставочном центре Парковый и будет состоять из двух частей.

Первую часть открывает певица Джамала с песней 1944.

— Мы очень хотим не просто формально подойти к саммиту, чтобы мы слушали только официальные доклады, а для того, чтобы было определенное культурно-художественное сопровождение, — рассказала политик.

После этого, по словам Джапаровой, выступит Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Свою речь произнесет лидер крымских татар Мустафа Джемилев и главы всех иностранных делегаций.

После этого состоится официальная часть форума.

— Мы хотим, чтобы в Парковом не просто были стены, а чтобы там был ряд интерактивных возможностей окунуться в то, что такое сегодня Крым, через культуру и искусство, — сказала Джапаров.

Заместитель Кулебы рассказала, что планируется четыре панельных дискуссии на различные темы и различного уровня важности.

Фото: МИД