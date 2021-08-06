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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

Выступление Джамалы и более 30 стран: в МИД рассказали, как будет проходить саммит Крымской платформы

Еміне Джапарова

Заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что участие в учредительном саммите Крымской платформы примут более 30 стран.

По состоянию на 6 августа свое участие уже подтвердили 33 страны-участницы, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

По словам Джапаровой, окончательного прогноза МИД пока не делает, но ожидает около 40 стран.

— Мы не хотим делать прогнозов, но уже сегодня это более 30 стран. И мы думаем, что до четырех десятков стран у нас будут представлены на различных уровнях во время саммита Крымской платформы, — рассказала Джапаров 6 августа.

Заместитель главы МИД также отметила, что Украина ожидает официального подтверждения от некоторых стран (до 10).

Джапарова заявила, что сам саммит 23 августа состоится в конгрессно-выставочном центре Парковый и будет состоять из двух частей.

Первую часть открывает певица Джамала с песней 1944.

— Мы очень хотим не просто формально подойти к саммиту, чтобы мы слушали только официальные доклады, а для того, чтобы было определенное культурно-художественное сопровождение, — рассказала политик.

После этого, по словам Джапаровой, выступит Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Свою речь произнесет лидер крымских татар Мустафа Джемилев и главы всех иностранных делегаций.

После этого состоится официальная часть форума.

— Мы хотим, чтобы в Парковом не просто были стены, а чтобы там был ряд интерактивных возможностей окунуться в то, что такое сегодня Крым, через культуру и искусство, — сказала Джапаров.

Заместитель Кулебы рассказала, что планируется четыре панельных дискуссии на различные темы и различного уровня важности.

Фото: МИД

Источник: МИД

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