Заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что участие в учредительном саммите Крымской платформы примут более 30 стран.

По состоянию на 6 августа свое участие уже подтвердили 33 страны-участницы, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Today, one more foreign President confirmed participation in the Crimea Platform summit on August 23rd. The number of participants has risen to 33. International support of the Crimea Platform keeps growing and so will the number of new confirmations ????

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 6, 2021