Обсудят три блока вопросов: Кулеба о предстоящем визите Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить три блока вопросов во время своего визита в Соединенные Штаты Америки.

Об этом в одном из интервью рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, в основном речь пойдет о политическом блоке и уточнении возможностей Киева в вопросе стратегического партнерства с Вашингтоном.

Кулеба отметил, что Зеленский намерен поднять двухсторонние отношения между Украиной и США на новый уровень.

— Кроме того, все мы понимаем, что обсуждаться будут вопросы противодействия российскому агрессору, Донбасса, Крыма, и то, куда и как это все будет двигаться. Мы будем обсуждать несколько очень конкретных идей, не могу пока ими поделиться, — заявил министр.

Он также отметил, что третий блок будет касаться вопрос экономики, а также активизации инвестирования в Украину со стороны США.

Кулеба подчеркнул, что Киев хотел бы видеть больше американских денег в своей экономике, а особенно – в стратегических ее отраслях.

Он добавил, что партнерство с американским бизнесом и финансовыми учреждениями могли бы принести пользу обеим сторонам.

Министр пообещал, что Зеленский представит на встрече с президентом США Джо Байденом конкретные названия проектов, а также планы по их реализации и финансовым показателям.