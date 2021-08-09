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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Лукашенко рассказал, как будет действовать, если Украина захочет вернуть Донбасс силой

Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не поддержит силовой сценарий возвращения оккупированной территории Донбасса. При этом он сомневается в реалистичности такого сценария.

Об этом Лукашенко заявил 9 августа в ходе большой пресс-конференции.

По его словам, если Украина якобы будет возвращать силой оккупированную территории при поддержке третьих стран, то он не будет на стороне Киева.

— Второй вариант — если вы снова столкнётесь с Россией, то я буду между вами. Как всегда. Но я думаю, что не дойдет ни до первого, ни до второго варианта. Потому что в Украине много разумных людей, которые прекрасно понимает какие будут последствия. Ни в коем случае этого не стоит делать, — заявил непризнанный президент Беларуси.

Напомним, 2 июля Лукашенко дал поручение полностью закрыть границу с Украиной. Он также обвинил Украину в том, что якобы с ее территории поступает много оружия.

Таким образом Лукашенко якобы хочет усилить работу по охране государственной границы и предотвратить факты ее нарушения.

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Фото: Getty Images

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