Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не поддержит силовой сценарий возвращения оккупированной территории Донбасса. При этом он сомневается в реалистичности такого сценария.

Об этом Лукашенко заявил 9 августа в ходе большой пресс-конференции.

По его словам, если Украина якобы будет возвращать силой оккупированную территории при поддержке третьих стран, то он не будет на стороне Киева.

— Второй вариант — если вы снова столкнётесь с Россией, то я буду между вами. Как всегда. Но я думаю, что не дойдет ни до первого, ни до второго варианта. Потому что в Украине много разумных людей, которые прекрасно понимает какие будут последствия. Ни в коем случае этого не стоит делать, — заявил непризнанный президент Беларуси.

Напомним, 2 июля Лукашенко дал поручение полностью закрыть границу с Украиной. Он также обвинил Украину в том, что якобы с ее территории поступает много оружия.

Таким образом Лукашенко якобы хочет усилить работу по охране государственной границы и предотвратить факты ее нарушения.