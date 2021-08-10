Министерство иностранных дел Украины предостерегло Беларусь от поддержки кремлевской агрессии и предупредило о возможных последствиях такой поддержки.

Соответствующее заявление МИД сделало 9 августа, по случаю годовщины проведения в Беларуси непризнанных сфальсифицированных выборов и “избрания” самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

— Любые формы поддержки Минском противоправной политики Кремля, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, будут расцениваться как недружественный акт и фактическую поддержку российской агрессии, имеет соответствующие международно-правовые последствия, — предостерегают в МИД.

В сообщении также отмечается, что Украина не будет вмешиваться во внутриполитические дела Беларуси.

Кроме этого Министерство иностранных отметил ухудшение ситуации со свободой слова в Беларуси в течение года.

В ведомстве в который раз отметили, что Украина остается другом белорусского народа и поддерживает его желание жить в демократической стране.

9 августа на скандальные заявления Лукашенко отреагировали и в Офисе президента.

Там заявили, что на любые недружественные шаги Минск получит быстрый и мощный ответ, как от Украины, так и от международного сообщества.