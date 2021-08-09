Украину нужно признать частью Запада, тогда процесс вступления в НАТО ускорится. Это будет свидетельствовать о том, что Украина не является восставшей провинцией “русского мира”.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов.

Он отметил, что когда речь идет о членстве Украины в НАТО или Евросоюзе, то вес политической составляющей намного больше, чем технической работы.

— Запад должен признать, что Украина является частью Запада, что она не является восставшей провинцией “русского мира”, буферной зоной, срединным пространством между Западом и Россией. Когда это решение будет окончательно принято, так как сейчас оно еще не единогласно принято, вот тогда процесс нашей европейской и евроатлантической интеграции очень сильно ускорится, — заявил министр.

Напомним, ранее Государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул непоколебимую приверженность американской страны суверенитету и территориальной целостности Украины во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Среди прочего, политики обсудили возможности для углубления сотрудничества двух стран и противостояния российской агрессии.