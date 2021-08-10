25 августа состоится аукцион на закупку для Верховной Рады 960 погонных метров ковровых дорожек. Потратить на это в парламенте планируют 985,39 тыс. грн.

Управление делами аппарата ВР во время размещения информации о закупке в электронной системе ProZorro указало, что ковры должны быть синтетические, голубого цвета, с высотой ворса 14 мм.

Согласно договору, Рада планирует закупить:

340 дорожек, шириной 1,4 м,

по 130, шириной 1,2 м и 1 м,

260, шириной 0,8 м,

100, шириной 0,7 м.

Конечным сроком поставки товара является 30 ноября 2021 года.

Между тем Конституционный cуд Украины уже определил победителя тендера на закупку 200 противогазов. На это потратят 170 тыс. грн.

Индивидуальное обмундирование будет поставлять физическое лицо-предприниматель Марина Сушина. На этапе размещения информации о тендере Конституционный Суд намеревался потратить на эти нужды 186 тыс. грн.

6 августа Верховная Рада Украины осуществила закупку автомобилей Toyota Camry Comfort, общей стоимостью почти 17,9 млн грн.

Все машины будут черного цвета, 2021 года выпуска. Каждое авто должно быть оборудовано акустическим лобовым стеклом с тонированной полосой, обогревом заднего стекла с автотаймером, подогревом сидений, климат — и круиз-контролем.

Джерело: ProZorro