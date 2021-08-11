Заявление министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, который высказался за размещение подразделений США в Украине, это просто размышления об усилении безопасности в нашем государстве.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров во время брифинга 11 августа.

По словам Никифорова, заявление министра следует трактовать не как намерение, а как гипотетический вариант укрепления безопасности в Украине.

— Я думаю, что это заявление следует рассматривать как гипотетическую возможность или вариант по укреплению безопасности, — отметил он.

Как добавил пресс-секретарь, это не значит, что Украина всерьез рассчитывает в ближайшее время прибегнуть к приглашению американцев для установления военных баз.

— Вопрос размещения в Украине американских подразделений зависит не только от слов, но и от готовности в украинском обществе, и от желания самого НАТО, от готовности принять тот факт, что любые шаги в этом направлении сильно разозлят нашего северного соседа, — добавил Никифоров.

В то же время он назвал заявление Резникова просто рассуждениями о том, как усилить безопасность в Украине и в регионе.

— Касательно намерений президента — я комментировать не могу. Если такой вопрос поднимется во время переговоров с президентом США, то мы сообщим постфактум, — отметил пресс-секретарь.

Накануне Алексей Резников высказался о размещении американских подразделений в Украине в ответ на милитаризацию Черного моря РФ и подготовку к размещению на оккупированной территории Крыма ядерного оружия.

Об этом Резников рассказал во время встречи с руководителем американского фонда Jamestown Foundation Гленом Говардом в Америке.

Вспомнил министр и о российском газопроводе Северный поток-2. По его мнению, под давлением от его влияния окажутся, кроме Украины, еще три балтийские страны.

Поэтому он добавил, что нужно усилить санкции против компании СП-2 для того, чтобы не допустить его запуска.