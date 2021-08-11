Зеленский назначил послов Украины в трех европейских странах

Глава государства Владимир Зеленский назначил троих новых послов Украины в трех европейских странах. Один посол сменит работу в Швейцарии на Лихтенштейн.
Об этом свидетельствуют указы на сайте Офиса президента.
Так, послом Украины в Лихтенштейне президент назначил Артема Рыбченко.
— Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Швейцарской Конфедерации Рыбченко Артема Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Княжестве Лихтенштейн по совместительству, — говорится в указе.
Также Зеленский назначил посла в Италии Ярослава Мельника послом Украины в Сан-Марино по совместительству.
Кроме того, посол Украины в Испании Сергей Погорельцев назначен послом в Андорре.
Отметим, Сан-Марино, Лихтенштейн и Андорра занимают третье, четвертое и шестое места среди самых маленьких по площади стран Европы.
Напомним, ранее президент призвал открывать посольства Украины в разных регионах мира и назначить новых амбициозных руководителей.
По его словам, задача каждого дипломата — усиливать экономическую составляющую Украины за рубежом и налаживать военно-техническое сотрудничество.