В МКС направили сообщение о преступлениях против культурного наследия в Крыму

В офис прокурора Международного уголовного суда направили сообщение о преступлениях против объектов культурного наследия в Крыму.

В документе говорится о широкомасштабных разрушениях и присвоениях культурных объектов нашего государства. Среди них — город Херсонес Таврический и его хора, Ханский дворец, Чуфут-Кале, Башня Константина и Доковая Башня в Феодосии, Церковь Иоанна Предтечи в Керчи.

— Уничтожение уникальных объектов культурного наследия — такое же необратимое преступление, как и лишение человека жизни. Один из способов прекратить существование народа — уничтожение культуры и истории, — отметила Венедиктова.

По мнению чиновницы, это важные объекты, которые имеют важное значение для самоидентичности украинского государства.

Кроме того, в сообщении говорится о других формах преступлений со стороны российских властей и оккупантов Крыма. Среди них — незаконные археологические раскопки (мест захоронений и курганов), разрушений, ограблений и перемещений объектов культуры на временно оккупированной территории Крыма.

Источник: Ирина Венедиктова

Фото: Ирина Венедиктова