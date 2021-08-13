Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал глобальной угрозой намерения Российской Федерации разместить в оккупированном Крыму ядерное оружие.

Об этом Кулеба сказал во время брифинга по вопросам внешней политики 13 августа.

— Это не локальный вопрос, а глобальная угроза. Будем использовать все возможности для сдерживания России, — подчеркнул глава МИД.

Кулеба заверил, что Украина активно информирует об этом международное сообщество для того, чтобы принять совместные контрмеры.

О намерениях России разместить на оккупированном полуострове ядерное оружие сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Свою обеспокоенность Резников высказал во время встречи с руководителем американского фонда Jamestown Foundation Гленом Говардом в Соединенных Штатах.

Также министр отметил, что сейчас Россия тотально милитаризовала акваторию Черного моря и фактически оккупировала Азовское.

Резников вспомнил об опасности газопровода Северный поток-2, грозит Балтии и Европе.

Подробнее об опасности российского газопровода Северный поток-2 читайте в материале Фактов ICTV.