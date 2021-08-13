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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

Мы получили уже 40 подтверждений участий в Крымской платформе — Кулеба

Дмитро Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что участие в Крымской платформе подтвердили уже 40 стран и организаций.

Об этом министр рассказал на брифинге 13 августа. Кулеба также рассказал, что Министерство иностранных дел запускает отдельный сайт для Крымской платформы.

— Международная поддержка Крымской платформы растет. Сегодня я рад объявить, что мы достигли круглой цифры — у нас есть 40 подтверждений участия в саммите Крымской платформы, — отчитался чиновник об участниках Крымской платформы.

Кулеба отметил, что саммит должен завершиться принятием Крымской декларации, которая будет открытой для государств, которые не смогли принять участие в Крымской платформе.

Крымская платформа

Напомним, что саммит Крымской платформы состоится 23 августа в Киеве.

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Фото: УНИАН

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