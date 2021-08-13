Представители Министерства обороны Украины встретились с бронзовым призером Олимпийских игр в Токио Ярославой Магучих. С ней обсудили ситуацию касательно совместной фотографии с российской спортсменкой Марией Ласицкене.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Отметим, Магучих является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины. Всего в состав украинской сборной вошли 60 армейцев.

— Объяснение есть: фото объятий со спортсменкой РОК — это следствие эмоций. Ярослава знает, что в Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло. Плачет по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде, — написала Маляр в Facebook.

Замминистра добавила, что принципы публичного общения в Вооруженных силах Украины определяет специальная доктрина, а контролируют ее выполнение непосредственные руководители военного управления.

— Поэтому, сейчас, согласно действующему законодательству, проводится работа с непосредственным руководителем, — отметила Маляр.

Она также заверила, что в дальнейшем спортсмены-военнослужащие будут как следует ознакомлены с доктриной публичного общения.

Скандал с Магучих

После финала в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио Магучих сделала фото с представительницей ОКР Марией Ласицкене, которая завоевала золото в этой дисциплине.

Пропагандистские СМИ России начали активно распространять фото с нарративом о “братских народах”.

При этом в украинских медиа раскритиковали Магучих за это фото. Маляр тогда сообщила, что со спортсменкой проведут беседу. Также Маляр призвала прекратить травлю спортсменки и дождаться ее объяснения этой ситуации.

Отметим, ранее бронзовый призер Олимпиады-2020 по каратэ Станислав Горуна поддержал Магучих. Каратист заявил, что в фото нет измены, а спорт должен быть вне политики.

Источник: Анна Маляр

Фото: Ярослава Магучих