В Бердянске открыли новый дивизион Морской охраны

В Бердянске прошла церемония открытия пункта базирования дивизиона Морской охраны Госпогранслужбы, который был построен при поддержке Соединенных Штатов Америки.

Полноценный дивизион ГПСУ был создан в 2021 году.

Его военный городок возвели в рамках международной программы развития потенциала морской пограничной безопасности.

Здания там построены по модульному типу и в случае необходимости могут быть демонтированы и перевезены на новое место дислокации подразделения.

Это стало ответом на системное наращивание Россией военного потенциала в Азовском море и переброске туда боевых кораблей и катеров.

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В свою очередь советник посольства США в Украине Кевин Кильер напомнил, что Киев получает помощь от Вашингтона по линии усиления ВМС уже на протяжении трех лет.

На это Белый дом потратил $6 млн на военно-техническую поддержку и еще $4 млн на объекты в Бердянске и Мариуполе.

— И это только начало. Недавно в Одессе стартовал новый этап проектирования Центра технической поддержки, на который в общей сложности будет потрачено $12 млн, — сказал он.

Кроме того, со следующего года начнется передача ВСУ кораблей различных типов на такую же сумму. Поставка предполагает дополнительные транспортные средства, снаряжения для дайвинга и другой правоохранительной деятельности.