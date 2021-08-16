Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что общается со спортсменами из России, с которыми был в одной команде от стран бывшего СССР.

По его словам, у него были разногласия с этими спортсменами.

— Реально по-мужски расходились. У нас было много споров — откровенно говоря, глядя друг другу в глаза. Потому что они реально не понимали, поскольку там телевидение реально зомбирует людей, — рассказал министр.

На вопрос, общается ли с российскими спортсменами из бывшей общей команды, Гутцайт ответил: Общаюсь.

— Я не трогаю темы политики, потому что мы много спорили и год или два вообще не общались… У меня было одно мнение, у них другое. Хотя мы все время занимались спортом вместе в Советском Союзе, выигрывали Олимпийские игры в одной команде, 30 лет дружили, честно, — добавил Гутцайт.

По мнению министра, до начала российской агрессии в 2014 году украинцы и россияне были как братья.

— Мы же до 2014 года как братья были, откровенно. Затем после развития ситуации мы поняли, как говорят, а наше ли наше?, — заявил Гутцайт.

Скандал с Магучих

На Олимпиаде в Токио украинка Ярослава Магучих после финала в прыжках в высоту сделала фото с представительницей ОКР Марией Ласицкене, которая завоевала золото в этой дисциплине.

Пропагандистские СМИ России начали распространять это фото с нарративом о “братских народах”.

В то же время в украинских медиа раскритиковали Магучих за это фото. В Минобороны сообщили, что с Магучих проведут беседу. Также призвали прекратить травлю спортсменки и дождаться ее объяснения этой ситуации.