Президент Литвы Гитанас Науседа благодарен Владимиру Зеленскому за гуманитарную помощь для защиты границы.

Слова благодарности президенту Украины он озвучил во время телефонного разговора 16 августа.

По словам главы Литвы, сейчас на границе с Беларусью удалось относительно стабилизировать ситуацию с ростом количества незаконных мигрантов.

Владимир Зеленский, в свою очередь, поблагодарил литовского коллегу за предоставление Украине очередной партии вакцины AstraZeneca.

Кроме того, глава государства ознакомил литовского коллегу с подготовкой к мероприятиям относительно празднования 30-летия независимости Украины, которые состоятся в Киеве 23-24 августа.

Отдельно президенты обсудили реализацию совместных культурно-гуманитарных проектов. Так, Гитанас Науседа высоко оценил проект по восстановлению надгробного памятника князю Константину Острожскому в Киево-Печерской лавре.

28 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении Литве колючей проволоки в качестве гуманитарной помощи.

Таким образом Киев решил помочь Литве бороться с увеличением потока нелегальных мигрантов из Беларуси.

В июне стало известно о том, что Литва намерена построить 600 км забора на границе с Беларусью.

А 2 июля правительство Литвы из-за большого потока мигрантов объявило чрезвычайное положение.

Европейский Союз для контроля границы с Беларусью направил в Литву вертолеты.