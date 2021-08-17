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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Поставим вопрос перед посольством Афганистана в Украине – Кулеба

Дмитрий Кулеба

Министерство иностранных дел поставит вопрос о том, какую власть представляет нынешнее посольство Афганистана в Украине.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

– Посольство Афганистана в Украине работает. Но безусловно мы поставим вопрос о том, кого именно оно представляет, какую власть, – подчеркнул министр.

По его словам, с дальнейшей позицией министерство будет определяться после получения ответа от посольства.

15 августа группировка Талибан захватила все крупные населенные пункты Афганистана и столицу Кабул.

Президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

После захвата дворца главы государства официальный представитель политофиса Талибана Мухаммед Наим сообщил об окончании войны в Афганистане.

В аэропорту Кабула тысячи людей пытаются покинуть страну. Это пока единственное место в стране, которое до сих пор не контролируют талибы.

Украинским самолетом уже эвакуировали 79 человек. Среди них – восемь граждан Украины. Еще один самолет не может взлететь из-за критической ситуации в аэропорту.

От стабилизации ситуации в стране зависит, прибудет ли туда новый украинский самолет.

Пока министерство иностранных дел призывает всех украинцев в Афганистане, которые хотят эвакуироваться, обращаться в посольства Украины в Таджикистане и Пакистане.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: УНИАН

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