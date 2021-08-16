Украинский самолет, который должен эвакуировать людей из Афганистана, не может вылететь из аэропорта Кабула из-за критической ситуации. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

О своем желании эвакуироваться сейчас заявили около 50 человек.

– Сейчас на повестке дня – завершение эвакуации наших граждан, которые хотят вернуться из Афганистана. Но самая большая проблема в том, что борт, который там находится, не может вылететь. Теоретически, в какой-то момент он сможет взлететь. Но прибудет ли туда новый украинский самолет – это пока вопрос без ответа, потому что все зависит от стабилизации ситуации в стране, – отметил Дмитрий Кулеба.

Глава МИД заявил о готовности взять на свободные места в самолете граждан иностранных государств, в том числе Афганистана.

Кроме того, министр призывает всех украинцев в Афганистане, которые хотят эвакуироваться, обратиться в посольства Украины в Таджикистане и Пакистане.

– Заявите, где вы, и мы будем знать о вас, и заниматься вашей эвакуацией, – обратился к украинцам Кулеба. – Не было такого, чтобы мы отказались и не предложили кому-то эвакуироваться.

Глава МИД напомнил, что ведомство искало пути эвакуации граждан уже на момент приближения талибов к афганской столице.

Оттуда украинским самолетом уже эвакуировали 79 человек. Среди них – восемь граждан Украины.

Ситуация в Афганистане

15 августа группировка Талибан захватила все крупные населенные пункты Афганистана и столицу Кабул.

Президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

После захвата дворца главы государства официальный представитель политофиса Талибана Мухаммед Наим сообщил об окончании войны в Афганистане.

В аэропорту Кабула тысячи людей пытаются покинуть страну. Это пока единственное место в стране, которое до сих пор не контролируют талибы.