России не будет на саммите Крымской платформы, ее не приглашали — Кулеба

Украина не посылала России официального приглашения на саммит Крымской платформы, который состоится 23 августа в Киеве, поскольку Москва сразу отвергла любую возможность взаимодействия в рамках инициативы.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов.

В то же время дипломат отметил, что Украина готова говорить с РФ о деоккупации полуострова в рамках президентской инициативы.

— Москва сразу категорически отвергла любую возможность взаимодействия с Крымской платформой, хотя мы не против говорить с Россией о Крыме в рамках Крымской платформы, — сказал Кулеба.

По его словам, тема такого разговора может быть только одна — путь и график деоккупации Крыму.

На данный момент уже 40 стран и организаций подтвердили участие в Крымской платформе. Первую часть откроет выступление певицы Джамалы с песней 1944. Далее выступит президент и первые должностные лица Украины.

Планируется четыре панельных дискуссии на различные темы и различного уровня важности. Саммит должен завершиться принятием Крымской декларации, которая будет открытой для государств, которые не смогли принять участие в саммите.