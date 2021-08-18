События в Афганистане: Данилов спрогнозировал возможные последствия для Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует ухудшение безопасности и миграционной ситуации в Украине после событий в Афганистане.

Такое мнение он высказал в эфире одного из телеканалов.

По его словам, это касается не только Украины, но и Центральной Азии.

— Поскольку мир достаточно глобализован, все это может повлиять непосредственно и на политику безопасности, и на миграционную ситуацию в Украине. Не будем забывать давно отточенные приемы России и Беларуси, которые уже неоднократно демонстрировали способность ухудшать или влиять негативным образом на политику безопасности или миграционную ситуацию в странах-партнерах, в частности в ЕС, — отметил Данилов.

Он также добавил, что украинские эксперты предупреждали о таком сценарии развития событий, поэтому непонятно, почему это стало неожиданностью для цивилизованного мира.

В МИД заявили, что никакой прямой угрозы жизни и безопасности украинцев в Афганистане нет, ведутся переговоры относительно возможных путей эвакуации.

По последним данным, 153 украинца просили о помощи в возвращении домой. Среди них — граждане Украины афганского происхождения, навещавшие родственников, бизнесмены и другие.