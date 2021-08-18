Рада рассмотрит закон о большом гербе Украины на внеочередной сессии 24 августа

Народные депутаты рассмотрят президентский законопроект №5712 о большом гербе Украины на внеочередной сессии 24 августа.

Соответствующее распоряжение подписал спикер парламента Дмитрий Разумков.

Внеочередная сессия Верховной Рады начнется 24 августа в 14.20. Согласно документу, на повестке дня у нардепов будет только этот проект закона.

Законопроект о большом гербе Украины президента Владимира Зеленского зарегистрировали в Верховной Раде в конце июня этого года. Его предлагают использовать на официальных символах главы государства, большой государственной печати Украины и печатях президента, Верховной Рады, Кабмина, Конституционного и Верховного судов.

Главным элементом большого герба является малый украинский герб — символ Княжеского Государства Владимира Великого. На эскизе он расположен на щите.

С обеих сторон от щита изображены лев и казак с ружьем, которые держат его в руках. Лев является гербом Галицко-Волынского княжества, а казак — войска запорожского.

Внизу — лента сине-желтого цвета, а под ней два колоска пшеницы, которые переплетаются с кистью калины. Над щитом расположен великокняжеский венец, то есть корона Ярослава Мудрого.