Президент Украины Владимир Зеленский хочет инициировать внеочередную сессию Верховной Рады для рассмотрения законопроекта относительно большого герба.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин на своей странице в социальной сети Twitter.

Вероятнее всего, она состоится до 23 августа. Политик добавил к посту документ, подписанный главой государства.

В нем украинский президент обратился к председателю ВР с просьбой относительно созыва Рады и включения в повестку дня законопроекта о большм гербе.

В конце июня Зеленский внес в Раду эту законодательную инициативу, отметив ее как неотложную. После этого ВР добавила документ в повестку дня.

Зеленский сказал, что вопрос о большом гербе Украины уже почти 30 лет не может закрыться. Стоит отметить, что этот государственный символ предусмотрен Конституцией нашей страны. Президент подчеркнул, что в этом вопросе нужно поставить окончательную точку.