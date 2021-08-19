Членство в НАТО защитит Украину от нового наступления России — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО защитит ее от нового наступления России.

Об этом Зеленский сказал во время интервью американскому изданию The Washington Post.

— Очень популярно обвинять Украину в коррупции, и это не значит, что я придерживаюсь этих взглядов. Только с тех пор как стал президентом, меня всегда это обижало. Потому что знаете что? Ни одна страна не свободна от коррупции, — заявил Зеленский журналистам.

По словам главы Украины Россия продолжает наращивать военную силу, так как оставила у украинской границы немало военной техники и в любой момент может увеличить там количество своих войск.

По словам Зеленского, неуверенная позиция союзников относительно вступления Украины в НАТО является сигналом для других стран, “что вам здесь не рады, а Россия уже не за горами, усиливая свое влияние”.

Читайте: