В Украине планируют за 14 лет построить новый военно-морской флот — Зеленский

В Украине до 2035 года планируют построить новый военно-морской флот. Для реализации большой программы по развитию ВМФ предусмотрено три этапа.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам из Крыма.

— Сейчас у нас есть три этапа по нашему военно-морского флоту. Первый этап мы будем видеть в реальности — он точно будет до 2024 года. Второй этап укладывается до 2030 года, третий — до 2035 года, — объяснил глава государства.

По словам Зеленского, в Украине создается соответствующая инфраструктура для строительства ВМФ: малых подводных лодок, корветов и военных катеров.

Кроме того, как добавил президент, планируют начать развитие военно-морских баз (ВМБ).

— Первая будет строиться в Бердянске. Идея — в поддержке этого проекта со стороны ЕС, Великобритании и США. У меня будет встреча с президентом США Джо Байденом, и развитие Военно-морских сил Украины является частью нашей встречи и частью Крымской платформы, — объяснил глава государства.

Вместе с тем президент отметил, что частью деоккупации Крыму есть еще и вопрос разблокирования Черноморского и Азовского побережий.

По его словам, Украина увеличивает присутствие флота союзников из стран НАТО в акватории Черного и Азовского морей.

— Это не только вопрос Sea Breeze, это и отношение, и постоянная работа, сотрудничество нашего Министерства обороны США и страны ЕС. Также у нас есть реальные договоренности с Турцией и Великобританией, — отметил Зеленский.

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