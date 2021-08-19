19 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны Крым.

Народные депутаты приняли закон 1 июля, а 2 августа его подписал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Подписанным главой государства законом будет отменен режим свободной экономической зоны в Крыму, который ввели на десять лет с 12 августа 2014 года.

Отменили введенный ранее режим для того, чтобы восстановить права граждан Украины, которые остались проживать на временно оккупированной территории или зарегистрированы там, поскольку им был ограничен доступ к банковским услугам на подконтрольной Украине территории.

Теперь экономические отношения будут действовать в соответствии с ограничениями, обусловленными оккупацией.

Закон приводит в норму порядок въезда и выезда лиц на временно оккупированную территорию, закрепляет право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, которые проживают в анексованому Крыму, и обеспечивает реализацию права на наследование для таких лиц.

Участники Крымской платформы будут изучать вопрос о признании Крымскотатарской национально-территориальной автономии.

Об этом в интервью украинским журналистам на острове Змеиный заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, в Украине пока нет ни одного согласованного законопроекта о признании автономии ни с Офисом президента, ни с крымскими татарами.