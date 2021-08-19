Зеленский будет просить Байдена вмешаться в ситуацию с достройкой СП-2

Очень маловероятно, что все обязательства в рамках соглашения между США и Германией относительно строительства газопровода Северный поток-2 будут исполняться в полном объеме.

Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в интервью одному из изданий.

Украинский лидер отказался прямо отвечать на вопрос, считает ли такой договор предательством, лишь улыбнувшись и пожав плечами.

— Конечно, я не в восторге от этой договоренности, если я могу это так назвать, и формата, в котором она была достигнута, — заявил Зеленский.

Он также отметил, что еще раз обратится к президенту США Джо Байдену с просьбой вмешаться в ситуацию и заблокировать введение газопровода в эксплуатацию.

Напомним, встреча президентов Украины и США запланирована на 31 августа и пройдет в столице США – Вашингтоне. Кроме того, Зеленский также посетит штат Калифорния.

На встрече двух лидеров планируется обсуждение вопросов безопасности: в частности, деоккупации украинского полуострова Крым, а также противодействия агрессивным действиям Российской Федерации.

Кроме того, планируется заключение договоренности о разработке плана по укреплению энергобезопасности Украины.