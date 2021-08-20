Группа американских дипломатов в Кабуле написала секретную телеграмму госсекретарю США Энтони Блинкену в середине июля. Они тогда предупредили, что необходимо принять быстрые меры, так как опасались катастрофы.

Дипломаты подписали меморандум 13 июля. В нем был призыв к Госдепартаменту начать обработку прошений уязвимых категорий афганцев для получения виз в США и начать их эвакуацию к 1 августа.

В телеграмме также предсказывается крах правительства Афганистана вскоре после того, как президент США Джо Байден назначил 31 августа крайним сроком для вывода американских войск из страны.

Документ отправили через так называемый “канал несогласия”, через который дипломаты могут выразить озабоченность политикой США. Его подписали 23 дипломата.

Через день после появления меморандума США начали операцию “Убежище союзников”, чтобы организовать отъезд афганцев, которые помогали американской армии. Но количество эвакуационных рейсов увеличилось только на прошлой неделе, когда Талибан уже захватил крупные города и приблизился к столице Кабулу.

В четверг, 19 августа, заместитель советника по национальной безопасности США Джон Файнер не отрицал, что дипломаты в Кабуле предупредили администрацию о возможной надвигающейся катастрофе в Афганистане, но заявил, что телеграмма несогласия предсказывала возможное падение афганского правительства после сокращения численности войск США 31 августа. На деле это произошло 15 августа.