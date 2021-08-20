КГГА опровергла информацию прокуратуры об обысках и заявила о давлении на городскую власть

КГГА опровергла информацию Киевской городской прокуратуры относительно обысков 19 августа в помещениях Департамента строительства и жилищного обеспечения — КП Спецжилфонд и Житлоинвестбуд-УКБ.

Вчера столичная прокуратура опубликовала сообщение на своем сайте о проведении обысков в помещении Киевской городской государственной администрации.

В нем говорилось о том, что следственные действия проводились с целью выяснения обстоятельств якобы из-за безосновательного перечисления средств за услуги по организации культурных мероприятий.

В КГГА отметили, что Спецжилфонд и Житлоинвестбуд-УКБ при проведении публичных закупок действуют как самостоятельные субъекты хозяйствования, следовательно, влияние должностных лиц Департамента строительства невозможен.

Киевский совет отметил, что это не первый случай, когда правоохранительные органы публикуют ложные гласные обвинения. Учитывая это, КГГА заявила о продолжении давления на городскую власть столицы.

Обыски в КГГА

19 августа на сайте Киевской городской прокуратуры появилась информация об обысках в КГГА. Согласно сообщению, Печерская прокуратура на основании решения суда провела следственные действия в помещении Киевского городского совета.

По данным прокуратуры, обыски провели с целью якобы фиксации сведений о безосновательное перечисление денег за услуги по организации культурных мероприятий, которые никто не предоставлял.