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Факты / Украина / Политика
Дмитро Кудрявцев |

Лучший подарок к 30-летию Независимости: РФ ввела санкции против Данилова

Олексій Данілов

Правительство Российской Федерации внесло в санкционный список секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Соответствующее постановление №1370 было подписано в пятницу, 20 августа.

— Лучший подарок к 30-летию Независимости. Считаю это высшей наградой и лучшей оценкой нашей совместной работы в отстаивании национальных интересов, — написал Данилов на своей странице в социальной сети Facebook.

Секретарь СНБО пообещал сделать все возможное, чтобы окончательно снять вопрос присутствия в Украине русского мира, а также агентов влияния Кремля.

Напомним, накануне СНБО ввел санкции против главного редактора интернет-издания Страна.ua Игоря Гужвы.

По словам Данилова, решение ввести против Гужвы и аффилированных с ним юрлиц было принято, поскольку они подрывают национальную безопасности Украины.

Кроме того, он чиновник анонсировал введение санкций против судей, силовиков и чиновников, которые незаконно похищают и арестовывают украинцев в оккупированном Крыму.

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