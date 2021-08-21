Лучший подарок к 30-летию Независимости: РФ ввела санкции против Данилова

Правительство Российской Федерации внесло в санкционный список секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Соответствующее постановление №1370 было подписано в пятницу, 20 августа.

— Лучший подарок к 30-летию Независимости. Считаю это высшей наградой и лучшей оценкой нашей совместной работы в отстаивании национальных интересов, — написал Данилов на своей странице в социальной сети Facebook.

Секретарь СНБО пообещал сделать все возможное, чтобы окончательно снять вопрос присутствия в Украине русского мира, а также агентов влияния Кремля.

Напомним, накануне СНБО ввел санкции против главного редактора интернет-издания Страна.ua Игоря Гужвы.

По словам Данилова, решение ввести против Гужвы и аффилированных с ним юрлиц было принято, поскольку они подрывают национальную безопасности Украины.

Кроме того, он чиновник анонсировал введение санкций против судей, силовиков и чиновников, которые незаконно похищают и арестовывают украинцев в оккупированном Крыму.