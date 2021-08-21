Первые участники Крымской платформы начали прибывать в Украину

Первые участники Крымской платформы, учредительный саммит которой пройдет в понедельник, 23 августа, начали прибывать в Украину.

В частности, в Киев прилетел премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, рассказал глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

— Рад приветствовать премьер-министра Грузии в Украине. Мы, как и прежде, поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно-признанных границ. Благодарны за такую же позицию со стороны наших грузинских партнеров, — заявил он.

По словам премьер-министра, у грузинской делегации запланирована серия переговоров в Киеве и Львове.

Речь пойдет о вопросах безопасности, а также торгово-экономических, энергетических и туристических отношений между странами.

Напомним, накануне стало известно, что делегацию Соединенных Штатов Америки на саммите Крымской платформы возглавит министр энергетики Дженнифер Грэнголм, а также ее заместитель по международным делам Эндрю Лайт.

Ранее планировалось, что представлять Америку будет министр транспорта Питер Буттиджич, однако он приехать не смог.

После участия в саммите, который пройдет 23 августа, к американской делегации присоединятся представители Белого дома, которые будут почетными гостями на военном параде ко Дню Независимости, а также на официальном приеме в Мариинском дворце.