Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за введения Россией так называемых “специальных экономических мер” против граждан Украины.

В частности, под санкции Российской Федерации попали министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

В МИД заявили, что этот противоправный шаг — продолжение российской агрессии против Украины во всех ее проявлениях.

МИД рассматривает этот шаг как отчаяние от провальной работы дипломатии России на международной арене и провокацию перед проведением Крымской платформы.

Министерство отметило, что ни одно давление России не сможет остановить политику Украины, направленную на деоккупацию Крыма, восстановление территориальной целостности нашего государства в международно-признанных границах.

Санкции РФ против украинцев

21 августа Россия ввела санкции против украинцев. В список попали секретарь СНБО Алексей Данилов и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Политики отреагировали на такой шаг Российской Федерации. Данилов заявил, что считает это высокой оценкой работы украинцев в отстаивании национальных интересов.

В то же время Кулеба добавил, что обычно руководителей МИД стараются не трогать, чтобы иметь канал для диалога. По его мнению, власть РФ совсем достало, а санкции — месть за проведение Крымской платформы.