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Факты / Украина / Политика
Дмитро Кудрявцев |

Зеленский утвердил санкции против Шария и Гужвы

Володимир Зеленський, Владимир Зеленский

Санкции, одобренные накануне Советом национальной безопасности и обороны, были введены в действие.

Соответствующие указы президента Украины Владимира Зеленского опубликованы пресс-службой ОПУ.

В частности, речь идет об ограничительных мерах в отношении пророссийского блогера Анатолия Шария, которого обвиняют в государственной измене, а также главного редактора издания Страна.ua Игоря Гужвы.

Согласно распоряжению №375/2021 санкции вводятся против Шария, его жены Ольги и тещи Аллы Бондаренко.

Под ограничения попало также интернет-издание Шарий.NET, социальные сети блогера, а также его YouTube-каналы.

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Указом №376/2021 Зеленский ввел в действие санкции против Гужвы и связанных с ним Галины Солнцевой и Любви Лукашиной.

Кроме того, ограничена деятельность медицинской компании Лисмак, которая владеет изданием Страна.ua, а также холдингов Маджери и Смарт медиа сеть.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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