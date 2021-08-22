Меркель почтила память жертв Второй мировой и посетила Аллею Небесной Сотни

Канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским возложила цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба главы немецкого правительства.

Затем она отправилась на Аллею Небесной Сотни, где почтила память украинцев, погибших в ходе Революции Достоинства.

После этого канцлер отправилась в Мариинский дворец, где провела переговоры с Зеленским, после которой прошла совместная пресс-конференция.

Напомним, ранее Меркель объяснила свое решение не принимать участие в саммите Крымской платформы тем фактом, что это ее прощальный визит в Украину в качестве канцлера.

Она также добавила, что глава немецкого МИД Хайко Маас, который должен был представлять Германию, также не сможет приехать из-за обострения ситуации в Афганистане.

Канцлер ФРГ рассказала, что вместо главы внешнеполитического ведомства на саммит Крымской платформы приедет министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.