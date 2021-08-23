Каждая страна-участница саммита Крымской платформы определит своего главу для сотрудничества с вновь созданным офисом Крымской платформы.

Об этом на саммите сообщил глава государства Владимир Зеленский.

— В каждой стране будет определен ответственный чиновника для дальнейшего сотрудничества с вновь созданным офисом Крымской платформы, — отметил Зеленский.

Он отметил, что все участники саммита уже одобрили текст декларации. Она будет открыта для присоединения других государств и международных организаций.

— Декларация четко фиксирует непризнание незаконной аннексии Крыма Россией, обязательства рассмотреть введение дополнительных политических, дипломатических ограничительных мер в отношении России в случае дальнейшей агрессии, объединения усилий всех стран-участниц нашей Крымской платформы для укрепления безопасности и стабильности в Черноморском регионе”, — сказал глава государства.

Крымская платформа

23 августа в столице состоялся саммит Крымской платформы — инициативы Украины, направленной ​​на разработку координационного механизма для возвращения оккупированного Россией Крыма и защиты прав человека.

На мероприятие собрались делегации из более чем 40 государств мира и организаций. Среди них — представители Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы, Словении, Финляндии, Румынии, Грузии, Хорватии, Швеции и президент Европейского Совета Шарль Мишель.