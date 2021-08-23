Временно оккупированный Крым находится на грани экологической катастрофы. Такой тревожной информацией с участниками Крымской платформы 23 августа поделился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глобальная проблема является следствием политики милитаризации и выкачивания ресурсов.

– Вопрос экологии – это вопрос безопасной жизни украинцев на полуострове и в целом экологических проблем для всего Черноморского региона. Сейчас же дом миллионов украинцев превращается фактически в военную базу и режимный оккупационный объект, – предостерегает глава правительства.

По его словам, это опять же свидетельствует о глобальности проблемы и угрозу не только для Украины, но и для ее европейских соседей.

Именно поэтому обсуждение и дальнейшее решение этих проблем, уверяет Денис Шмыгаль, будут всегда в повестке дня Крымской платформы, а также на постоянном контроле президента, правительства, парламента.

– Крым является украинским. Это неоспоримый факт. Мы никогда не признаем Крым утраченной территорией, – подчеркнул премьер-министр.

То, что Россия реконструирует в Крыму инфраструктуру хранилищ ядерных боеголовок советских времен, озвучила еще во время форума Украина 30. Международная политика первый заместитель министра МИД Украины Эмине Джапарова.

По ее словам, там уже размещены потенциальные носители ядерного оружия.

Вопрос оккупации полуострова обсуждают сегодня, 23 августа, во время саммита Крымская платформа в столичном выставочном центре Парковый участники из 45 стран.

По итогам они примут совместную декларацию, в которой впоследствии смогут присоединиться представители тех стран, которые не смогли сегодня присутствовать в Киеве.