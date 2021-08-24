В центре Киева открыли офис Крымской платформы. Его уже посетили президент Украины Владимир Зеленский и некоторые участники саммита.

— Самое главное — это результат, который мы можем получить по деоккупации Крыма и помощи крымским татарам и всем другим крымчанам, работая здесь ежедневно 24/7, — заявил президент.

Руководитель офиса Крымской платформы, постоянный представитель президента в Крыму Антон Кориневич рассказал, что здесь работают внутренне перемещенные лица из Крыма.

По его словам, к задачам офиса относятся круглосуточный мониторинг ситуации на оккупированном полуострове по правам человека, экономической и экологической ситуации, содействие выполнению Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма, информирование и коммуникация с гражданами Украины из Крыма и совместная с МИД работа с международными партнерами .

Также гости приняли участие в символической посадке деревьев — крымской сосны во дворе офиса. Это будет символизировать возрождение совместными усилиями природы Крыма, которая страдает в результате российской оккупации.

Глава государства пообщался с украинскими гражданами, которые были вынуждены покинуть полуостров после оккупации, а также с теми, кто продолжает там проживать, но специально приехал в Киев.

Самое главное — результат: в Киеве открыли офис Крымской платформы / 4 фотографии

23 августа в Киеве состоялся первый саммит Крымской платформы, главная цель которой — добиться деоккупации Крыма. Участие в нем приняли представители 46 стран.

Почему проведение саммита Крымской платформы было важным для Украины и стоит ли ждать результатов — читайте в материале.