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Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

Нельзя позволить РФ использовать газопровод в качестве оружия: Галущенко о СП-2

Нельзя позволить РФ использовать газопровод в качестве оружия: Галущенко о СП-2

В рамках Крымской платформы состоялась трехсторонняя встреча министров энергетики Украины, Германии и США — Германа Галущенко, Петера Альтмайера и Дженнифер Гренголм.

Во время встречи политики обсудили риски Северного потока-2 для энергобезопасности Европы и Украины. Галущенко подчеркнул, что России нельзя позволить использовать газ как оружие.

Северный поток-2: во время Крымской платформы состоялась трехсторонняя встреча министров энергетики

По его словам, гарантии для Украины должны быть содержательными, а важнейший фактор — безопасность нашего государства и стран-членов Европейского Союза.

Министр энергетики Украины добавил, что поддержка реформ со стороны других государств, направленных на интеграцию энергетических рынков от нашей страны в Европу, поспособствуют развитию рынка энергетики.

Северный поток-2: во время Крымской платформы состоялась трехсторонняя встреча министров энергетики

По его мнению, инвестиции в трансформацию угольной отрасли и снижение выбросов смогут обеспечить комплексный процесс декарбонизации украинской энергетики.

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Консультации с ЕС и Германией: Зеленский и Меркель обсудили Северный поток-2

Фото: Минэнергетики

Источник: Минэнергетики

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