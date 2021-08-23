Северный поток-2: во время Крымской платформы состоялась трехсторонняя встреча министров энергетики

В рамках Крымской платформы состоялась трехсторонняя встреча министров энергетики Украины, Германии и США — Германа Галущенко, Петера Альтмайера и Дженнифер Гренголм.

Во время встречи политики обсудили риски Северного потока-2 для энергобезопасности Европы и Украины. Галущенко подчеркнул, что России нельзя позволить использовать газ как оружие.

По его словам, гарантии для Украины должны быть содержательными, а важнейший фактор — безопасность нашего государства и стран-членов Европейского Союза.

Министр энергетики Украины добавил, что поддержка реформ со стороны других государств, направленных на интеграцию энергетических рынков от нашей страны в Европу, поспособствуют развитию рынка энергетики.

По его мнению, инвестиции в трансформацию угольной отрасли и снижение выбросов смогут обеспечить комплексный процесс декарбонизации украинской энергетики.

Фото: Минэнергетики