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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Онлайн-трансляция внеочередного заседания Верховной Рады 23 августа

Верховная Рада/Разумков

Внеочередное заседание Верховной Рады IX созыва начнется 23 августа в 16.00. Трансляцию заседания можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

Заседание инициировали 156 народных депутатов. Распоряжение о его проведении глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал 18 августа.

Парламентарии рассмотрят законопроект №5775, инициатором которого является сам спикер ВРУ.

Депутаты должны принять текст обращения Верховной Рады об усилении международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации.

Адресовать письма должны:

  • Организации Объединенных Наций,
  • Парламентской Ассамблее Совета Европы,
  • Парламентской Ассамблее ОБСЕ,
  • Парламентской Ассамблее НАТО,
  • Парламентской Ассамблее ОЧЭС,
  • Европейскому парламенту,
  • правительствам и парламентам иностранных государств.

23 августа, в День флага Украины, в столичном выставочном центре Парковый стартует учредительный саммит Крымской платформы.

Участие в нем примут 45 стран, которые готовы подтвердить неизменность формулы Крым – это Украина.

Его итогом станет принятие совместной декларации. К ней смогут присоединиться государства, представители которых не смогли приехали в Киев.

Понятие Крымская платформа впервые озвучил президент Владимир Зеленский во время выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 23 сентября 2020 года.

Тогда глава государства пригласил друзей Украины к участию в создании международной дипломатической инициативы по деоккупации полуострова.

Уже 26 февраля 2021 года президент подписал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению 23 августа в Украине учредительного саммита Крымской платформы.

Фото: Dreamstime

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