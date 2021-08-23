В Киеве стартовал учредительный саммит Крымской платформы

В столичном МВЦ Парковый в понедельник, 23 августа, стартовал инаугурационной саммит Крымской платформы — международной площадки по деоккупации Крыма.

В саммите принимают участие делегации из 46 государств и международных организаций, среди которых 14 делегаций высокого уровня.

Участников Крымской платформы встречали: президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

После непродолжительных бесед и протокольных фотографий участники саммита перешли в основной зал. Там для них выступила певица Джамала с песней 1944 о депортации крымских татар.

Затем с речью выступил глава МИД Дмитрий Кулеба, а после него — глава государства Владимир Зеленский.

Одними из ключевых задач саммита являются координация действий Украины и международных партнеров по защите прав крымчан, решение острых проблем полуострова, прежде всего гуманитарных и безопасности, а в перспективе — его полная деоккупация.