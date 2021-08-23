Общие потенциальные убытки для Украины от оккупации Крыма по состоянию на сегодня составляют более $100 млрд.

Такие цифры во время учредительного саммита Крымская платформа 23 августа озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, прежде всего Украина понесла огромные экономические потери вследствие аннексии Крыма.

– Это потерянные природные ресурсы, активы государства, потерянная промышленность. А главное – негативные последствия для людей, страдающих от политики страны-агрессора, – считает Денис Шмигаль.

Именно поэтому одна из приоритетных задач – это заставить Российскую Федерацию по решению международных судов начать платить за свои действия.

– Уже есть не один положительный пример, когда украинские государственные и частные структуры выигрывают соответствующие судебные процессы, – утверждает глава Кабмина.

Учредительный саммит Крымской платформы продолжается в столичном выставочном центре Парковый.

Участники из 45 стран во время работы сосредоточатся на вопросах международной политики непризнания, усиления санкционной политики против агрессора, безопасности и свободы судоходства или навигации, защиты прав человека, восстановления прав коренного крымскотатарского народа, решения экономических и экологических проблем.

По итогам саммита примут совместную декларацию, к которой впоследствии смогут присоединиться представители тех стран, которые не смогли 23 августа присутствовать в Киеве.