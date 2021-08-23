Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Россию присоединиться к Крымской платформе. Он считает, что это будет правильным решением, которое исправит историческую ошибку РФ.

Об этом он заявил по итогам саммита Крымской платформы.

— Мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к Крымской платформе для исправления ее исторической, трагической ошибки. Я обещаю, что в декларации саммита, которая осуждает оккупацию Крыма, будет строка для подписи представителя РФ. Эта подпись будет последней на последней декларации саммита Крымской платформы в Ялте, — сказал Зеленский.

Он отметил, что это важно для крымчан, которые понимают, что их обманули.

— Это важно не только для нас, но и для всех крымчан, которые с каждым годом все больше понимают, что их обманули, использовали, и они нужны России как склад для хранения оружия. Они точно увидят этот саммит. Они будут знать, что о них не забыли, — заявил президент.

Он также выразил уверенность, что к декларации Крымской платформы вскоре присоединятся многие страны.

— Хочу подчеркнуть, что декларация открыта для подписания другими государствами, международными организациями. Я уверен, что многие из них присоединятся к нам уже скоро, — отметил Зеленский.

Крымская платформа — это саммит, на базе которого будут обсуждать пути деоккупации Крыма. Планируется, что встречи в рамках этого формата будут проходить на четырех уровнях. К первому относятся саммиты с участием глав государств.

Второй уровень предусматривает встречи глав МИД.

На третьем уровне к обсуждениям будут привлекать парламентские ассамблеи НАТО, ОБСЕ и Совета Европы. А четвертый предусматривает обсуждение деоккупации Крыма на экспертном уровне.