Во время выступления на праздновании 30-летия независимости Украины Владимир Зеленский пошутил о Викторе Януковиче.

Рассказывая о достижениях своих предшественников, Зеленский сделал несколько комичную паузу, когда дело дошло до четвертого президента Украины.

— Ровенская область подарила нам первого президента, Черниговщина — второго, Сумщина — третьего. Донецкая область нам подарила… Леонида Быкова, — заявил Зеленский.

Четвертый президент Украины Виктор Янукович родом из Енакиево на Донетчине. По состоянию на 2021 год этот город находится под контролем боевиков “ДНР”.

Чтобы не вспоминать президента-беглеца, которого в Украине обвиняют в государственной измене во время Революции Достоинства 2014 года, Владимир Зеленский назавал имя Леонида Быкова.

Известный советский актер Леонид Быков родился в Славянском районе Донецкой области.

Он снялся в десятках культовых фильмов СССР, а наиболее известной ролью Леонида Быкова стал Маэстро Алексей Титаренко в фильме В бой идут одни старики.

В 2001 году в Киеве был открыт памятник Военным летчикам: образцом для него стал кинообраз Леонида Быкова.