В День Независимости Украины, 24 августа, Верховная Рада собралась на торжественное заседание. Оно начнется в 13.00.

Торжественное заседание проводят по случаю 30-летия принятия Акта провозглашения независимости Украины.

Участие в нем примут президент Украины Владимир Зеленский, народные депутаты, почетные гости, иностранные парламентские делегации, представители дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в Украине.

Кроме того, в пресс-службе парламента сообщили, что флаг независимости Украины в сессионный зал внесут дети 9-12 лет — победители онлайн-конкурса видеоработ под названием Независимость моей страны.

Кроме торжественного заседания, 24 августа также состоится внеочередная сессия Верховной Рады. Она начнется в 14.20. Народные депутаты рассмотрят президентский законопроект №5712 о большом гербе Украины.

Его предлагают использовать на официальных символах главы государства, большой государственной печати Украины и печатях президента, Верховной Рады, Кабмина, Конституционного и Верховного судов.